Встреча прошла на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счетом 0:0. В концовке матча форвард Александр Соболев забил гол, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. В другом эпизоде судья посчитал, что вратарь уфимского клуба Александр Беленов остановил мяч на линии ворот.
"К сожалению, VAR не убрал человеческий фактор… Первоначально, казалось, что VAR решит проблемы судейства. А VAR их, наоборот, усугубил… Хочет судья не засчитать гол — он его не засчитывает… На наш взгляд, и первый гол был забит чисто. А во втором случае мяч полностью пересек линию… Ну что тут добавить… Мы потеряли два очка. Вот и всё", - цитирует Федуна "Спорт-экспресс".
"Спартак" с 32 очками в активе занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа" идет на 7-й строчке с 31 очком.
Федун: казалось, что VAR решит проблемы судейства. А VAR их усугубил
Владелец московского клуба Леонид Федун высказался о матче 24-го тура чемпионата России с "Уфой".
Global Look Press
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