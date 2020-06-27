"Ростов" благодаря голам Мамаева и Ионова обыграл "Арсенал"

Встреча завершилась со счетом 2:1.
Счет в матче на 1-й минуте открыл полузащитник донской команды Павел Мамаев. На 17-й минуте Алексей Ионов с передачи Эльдора Шомуродова удвоил преимущество. Гости ответили забитым мячом на 58-й минуте - отличился нападающий Евгений Луценко.
"Ростов" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. "Арсенал" с 28 баллами идет 9-м.
Чемпионат России
24 тур
"Ростов" - "Арсенал Тула" 2:1
24 тур
"Ростов" - "Арсенал Тула" 2:1
Голы: Мамаев, 1, Ионов, 17 - Луценко, 58.
"Ростов": Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Осипенко, Глебов, Мамаев, Саплинов (Байрамян, 66), Зайнутдинов (Черкес, 88), Ионов (Долгов, 87), Шомуродов (Прошляков, 52).
"Арсенал": Лодыгин, Григалава, Денисов, Хагуш (Ковалёв, 67), Альварес (Володько, 78), Чаушич (К. Кангва, 67), Костадинов, Лесовой, Ломовицкий (Горбатенко, 59), Э. Кангва (Банда, 78), Луценко.
Предупреждения: Денисов, 10, Лесовой, 57, Глебов, 62, Козлов, 66, Горбатенко, 70, Прошляков, 76, Ковалёв, 77, К. Кангва, 89.
Удаление: Прошляков, 90+5.