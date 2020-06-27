Ещенко - об "Уфе": отскочили, можно сказать

Защитник московского клуба Андрей Ещенко прокомментировал ничью с "Уфой" в 24-м туре чемпионата России.
Матч ТВ
Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

"Уфа" отдаёт инициативу, отбивается, играет дисциплинированно. Но мы превосходили их во всех моментах, должны были выигрывать, а у них передача с фланга, и всё. Отскочили, можно сказать", - цитирует Ещенко "Чемпионат".

На 88-й минуте нападающий красно-белых Александр Соболев забил гол, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице. В активе московской команды 32 очка.


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Теги: Ещенко Спартак Уфа
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