Хавбек проводит вторую часть сезона за самарский клуб на правах аренды.
- Связь с тренерским штабом не поддерживаю. Будем смотреть уже по окончании сезона. От болельщиков же и "Спартака", и "Крыльев" читаю сообщения в директе. Очень приятно. Огромное им спасибо, - цитирует Глушенкова Sport24.
Максим Глушенков провел в текущем сезоне за "Крылья Советов" 5 матчей в РПЛ и забил 2 гола.
За "Спартак" в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги хавбек провел один матч. В ФНЛ за "Спартак-2" на его счету 8 игр и 5 забитых голов.
Глушенков - о "Спартаке": связь с тренерским штабом не поддерживаю
Полузащитник "Крыльев Советов" Максим Глушенков выразил мнение о своем возвращении в "Спартак".
Фото: ФК "Крылья Советов"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!