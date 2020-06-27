Матч в Москве завершился нулевой ничьей.
- "Спартак" владел преимуществом, владел мячом, но не знал, как взломать оборону. "Спартак" вырвал бы победу, если бы не VAR. Но здесь нашла коса на камень. Видно, что в нынешнем состоянии "Спартаку" проще играть вторым номером.
"Спартак" выглядит интереснее после перерыва. Видны краски игры Тедеско. Его задумки, - сказал Аршавин в эфире Матч ТВ.
На 88-й минуте нападающий красно-белых Александр Соболев забил гол, но арбитр отменил взятие ворот после помощи VAR, был зафиксирован офсайд.
"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице. В активе московской команды 32 очка. "Уфа" располагается на 8-й строчке, у уфимцев 31 балл.
Аршавин: "Спартак" вырвал бы победу с "Уфой", если бы не VAR
Экс-игрок "Зенита", а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин прокомментировал игру между "Спартаком" и "Уфой".
Фото: ФК "Спартак"
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