Об этом сообщает Матч ТВ. Расставанию с черногорцем может помешать только большая сумма отступных, которая положена ему в случае разрыва контракта. Вопрос будет вынесен на совет директоров клуба.
Как сообщает источник, правительство области уже связывалось с Андреем Талалаевым, интерес к которому проявляет также еще один клуб Премьер-лиги. Также в списке потенциальных кандидатов на пост наставника самарцев фигурирует тренер "Чертаново" Игорь Осинькин.
Ранее сообщалось, что члены совета директоров "Крыльев Советов" не поддержали инициативу об отставке Божовича. Однако слухи о возможной отставке специалиста ходят уже давно. В настоящее время самарцы замыкают турнирную таблицу РПЛ, набрав 22 очка.
После рестарта чемпионата "Крылья" дома уступили своему конкуренту в борьбе за выживание "Ахмату" (2:4).
Божович покинет "Крылья", его сменит Талалаев или Осинькин
Принципиальное решение о завершении сотрудничества с главным тренером "Крыльев Советов" Миодрагом Божовичем принято.
Фото: ФК "Химки"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!