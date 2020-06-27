Об этом сообщает Sport24. Совет директоров уже принял решение об отставке черногорца.
В настоящее время самарцы замыкают турнирную таблицу РПЛ, набрав 22 очка. После рестарта чемпионата "Крылья" дома уступили своему конкуренту в борьбе за выживание "Ахмату" (2:4).
Ранее сообщалось, что правительство самарской области рассматривает Андрея Талалаева на замену Божовичу. Также в списке потенциальных кандидатов на пост наставника "Крыльев Советов" фигурирует тренер "Чертаново" Игорь Осинькин.
Божович покинет "Крылья Советов" сегодня
28 июня главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович проводит тренировку, которая станет для него последней в клубе.
Фото: ТАСС
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