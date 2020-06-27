Божович покинет "Крылья Советов" сегодня

28 июня главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович проводит тренировку, которая станет для него последней в клубе.
Фото: ТАСС
Об этом сообщает Sport24. Совет директоров уже принял решение об отставке черногорца.

В настоящее время самарцы замыкают турнирную таблицу РПЛ, набрав 22 очка. После рестарта чемпионата "Крылья" дома уступили своему конкуренту в борьбе за выживание "Ахмату" (2:4).

Ранее сообщалось, что правительство самарской области рассматривает Андрея Талалаева на замену Божовичу. Также в списке потенциальных кандидатов на пост наставника "Крыльев Советов" фигурирует тренер "Чертаново" Игорь Осинькин.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Божович Крылья Советов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Федун выделил на памятник Черенкову 9 млн рублей
Глушенков: забил в двух матчах кряду, но было бы намного лучше, если бы мы выиграли
Малкин отреагировал на гол Смолова "Барселоне"
Официально: Гончаренко остаётся в ЦСКА 3
Влашич: Овчинников очень нам нравится. Ждем ли Гончаренко? Не знаю, не могу ничего сказать 4
Божович покинет "Крылья Советов" сегодня 4
Появилось изображение формы "Челси" на будущий сезон с новым спонсором
Артур прибыл в Турин для медосмотра в "Ювентусе" (видео)
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Божович покинет "Крылья", его сменит Талалаев или Осинькин 3
Ковтун - об отмененном голе Соболева: решение принято, и обсуждать его нет смысла 1
Аршавин: "Спартак" вырвал бы победу с "Уфой", если бы не VAR 2
Марадишвили: мы могли забивать и побеждать. Со стороны "Динамо" не было неожиданных ходов
Глушенков - о "Спартаке": связь с тренерским штабом не поддерживаю
Селюк высмеял гол Смолова в ворота "Барселоны" 9
Гвардиола - о чемпионском коридоре "Ливерпулю": они это заслужили
Карпин: в победе над "Арсеналом" больше преодоления на характере
Игрок "Крузейро" упал на машине с 200-метровой скалы и остался жив 1
РПЛ прокомментировала нахождение Байрамяна в заявке на матч с "Арсеналом"
"Берегите свои нервы, скоро они нам понадобятся вновь". Ребров обратился к болельщикам
Аспас выразил недовольство действиями Смолова в матче с "Барселоной" 4
"Атлетико" одержал победу над "Алавесом"
"Лацио" дома обыграл "Фиорентину", Рибери отметился голом
"С такой поддержкой невозможно не побеждать!" Дзюба опубликовал фото юных фанатов 5
Ещенко - об "Уфе": отскочили, можно сказать 3
Луценко установил рекорд чемпионатов России по голам, забитым головой в одном сезоне 3
Зелимхан Бакаев: дерби с ЦСКА будет в любом случае тяжелым. Они будут выходить и биться 2
Гильерме провел 100-й "сухой" матч 1
Овчинников: у "Динамо" особо не было моментов 2
Черевченко: лучше бы я не делал замены
Все новости