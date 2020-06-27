Официально: Гончаренко остаётся в ЦСКА

??? Главный тренер #ЦСКА Виктор Ганчаренко, который не готовил команду к #ДинамоЦСКА в связи с плохим самочувствием, вернулся к исполнению своих обязанностей— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 28, 2020
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Официальный сайт клуб объявил о возвращении Гончаренко к исполнению своих обязанностей.
Ранее стало известно, что после матча с "Зенитом" (0:4) Гончаренко уехал в Беларусь и написал заявление об уходе, однако руководство клуба уговорило специалиста остаться.
Готовил ЦСКА к дерби с "Динамо" (0:0) и руководил командой в матчей Сергей Овчинников.
Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года.