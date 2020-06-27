Официально: Гончаренко остаётся в ЦСКА

??? Главный тренер #ЦСКА Виктор Ганчаренко, который не готовил команду к #ДинамоЦСКА в связи с плохим самочувствием, вернулся к исполнению своих обязанностей



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