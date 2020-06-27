Напомним, "Крылья Советов" в 23-м туре чемпионата России дома проиграли "Ахмату" со счетом 2:4. "Зениту" самарский клуб уступил со счетом 1:2.
"Испытываю самые положительные эмоции, потому что давно уже хотел отличиться. Результативная передача или гол — без разницы. Получилось забить в двух матчах кряду, но было бы намного лучше, если бы мы выиграли", - приводит слова Глушенкова пресс-служба клуба.
Глушенков: забил в двух матчах кряду, но было бы намного лучше, если бы мы выиграли
Полузащитник "Крыльев Советов" Максим Глушенков рассказал о своих забитых голах в ворота "Ахмата" и "Зенита".
Фото: ФК "Крылья Советов"
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