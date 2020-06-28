Пономарев - о возвращении Гончаренко в ЦСКА: боже, какая глупость!

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказался о том, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко вернулся к исполнению своих обязанностей.
Фото: ТАСС
Ранее сообщалось, что белорусский специалист написал заявление об уходе из клуба. После поражение от "Зенита" со счетом 0:4 Гончаренко улетел в Беларусь, но спустя несколько дней вернулся.

"Боже, какая глупость! Это же как с капитаном на корабле. Если корабль тонет, а он должен идти ко дну с ним. А он свалил. А когда корабль начал всплывать, он вернулся. Ну кто так делает-то? Даже не представляю, как он теперь будет работать с коллективом", - цитирует Пономарева Sport24.

Вчера ЦСКА сыграл вничью с "Динамо". Армейским клубом в матче руководил старший тренер Сергей Овчинников.

ЦСКА после 24 туров занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков. В следующем туре ЦСКА встретится на своем поле со "Спартаком". Встреча пройдет 30 июля.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Пономарев Гончаренко ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(10)

Последние новости

СМИ: Роспотребнадзор разрешил "Динамо" сыграть с ЦСКА, но команда все еще остается на карантине
Алаба планирует покинуть "Баварию"
Крицюк достиг договоренности с "Бешикташем" 3
"Урал" и "Тамбов" назвали стартовые составы
На Троекуровском кладбище в Москве установили памятник Черенкову 2
Рыбус: "Краснодар" получил три очка, но не вышел на поле. У нас была агрессия
"Молодец, все правильно сделал". Семин - о Гончаренко
Источник: Баринов входит в сферу интересов "Байера" 1
Радимов - о возможном назначении Талалаева в "Крылья": понятно, что он кинет и их! Предавший раз - обязательно предаст ещё 2
Сборная России: "Сельта" уже не забудет Смолова
Смолов забил "Барселоне", но партнеры и журналисты его ругают. В чем дело? 5
Павлюченко - о Смолове: теперь можно заканчивать карьеру. Больше никому не надо забивать 3
Гончаренко вернулся в ЦСКА. Не поздно ли? 1
Почеттино может принять "Бенфику"
Геркус - о Смолове: это крутое спортивное достижение, это пример веры в себя 3
Пономарев - о возвращении Гончаренко в ЦСКА: боже, какая глупость! 3
Федун выделил на памятник Черенкову 9 млн рублей 7
Глушенков: забил в двух матчах кряду, но было бы намного лучше, если бы мы выиграли
Малкин отреагировал на гол Смолова "Барселоне"
Официально: Гончаренко остаётся в ЦСКА 23
Влашич: Овчинников очень нам нравится. Ждем ли Гончаренко? Не знаю, не могу ничего сказать 8
Божович покинет "Крылья Советов" сегодня 6
Появилось изображение формы "Челси" на будущий сезон с новым спонсором
Артур прибыл в Турин для медосмотра в "Ювентусе" (видео)
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Божович покинет "Крылья", его сменит Талалаев или Осинькин 3
Ковтун - об отмененном голе Соболева: решение принято, и обсуждать его нет смысла 2
Аршавин: "Спартак" вырвал бы победу с "Уфой", если бы не VAR 7
Марадишвили: мы могли забивать и побеждать. Со стороны "Динамо" не было неожиданных ходов
Глушенков - о "Спартаке": связь с тренерским штабом не поддерживаю
Все новости