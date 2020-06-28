Ранее сообщалось, что белорусский специалист написал заявление об уходе из клуба. После поражение от "Зенита" со счетом 0:4 Гончаренко улетел в Беларусь, но спустя несколько дней вернулся.
"Боже, какая глупость! Это же как с капитаном на корабле. Если корабль тонет, а он должен идти ко дну с ним. А он свалил. А когда корабль начал всплывать, он вернулся. Ну кто так делает-то? Даже не представляю, как он теперь будет работать с коллективом", - цитирует Пономарева Sport24.
Вчера ЦСКА сыграл вничью с "Динамо". Армейским клубом в матче руководил старший тренер Сергей Овчинников.
ЦСКА после 24 туров занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков. В следующем туре ЦСКА встретится на своем поле со "Спартаком". Встреча пройдет 30 июля.
Пономарев - о возвращении Гончаренко в ЦСКА: боже, какая глупость!
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказался о том, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко вернулся к исполнению своих обязанностей.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!