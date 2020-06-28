Сообщается, что леверкузенский клуб видит в 23-летнем футболисте потенциальную замену двум возрастным опорным полузащитникам команды.
Отмечается, что сейчас речь идет только об интересе "Байера" к российскому хавбеку. Переговоры на данный момент не ведутся.
В нынешнем сезоне на счету Баринова два гола в 26 матчах.
Metaratings
Источник: Баринов входит в сферу интересов "Байера"
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов попал в сферу интересов "Байера".
Фото: ФК "Локомотив"
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