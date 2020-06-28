Источник: Баринов входит в сферу интересов "Байера"

Фото: ФК "Локомотив"

Сообщается, что леверкузенский клуб видит в 23-летнем футболисте потенциальную замену двум возрастным опорным полузащитникам команды.Отмечается, что сейчас речь идет только об интересе "Байера" к российскому хавбеку. Переговоры на данный момент не ведутся.В нынешнем сезоне на счету Баринова два гола в 26 матчах.