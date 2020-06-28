"Молодец, все правильно сделал". Семин - о Гончаренко

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о решении Виктора Гончаренко вернуться в ЦСКА.
Фото: ТАСС
После матча с "Зенитом" (0:4) Гончаренко уехал в Беларусь. Сообщалось, что специалист написал заявление об уходе из клуба.

В матче "Динамо" - ЦСКА командой руководил Сергей Овчинников. Сегодня ЦСКА сообщил, что Гончаренко возвращается в команду.

"Гончаренко молодец, он все правильно сделал. В ЦСКА приняли грамотное и хорошее решение. Нужно адекватно довести сезон до конца", - цитирует Семина Metaratings.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 37 очков.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Семин Гончаренко ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(6)

Последние новости

СМИ: Роспотребнадзор разрешил "Динамо" сыграть с ЦСКА, но команда все еще остается на карантине
Алаба планирует покинуть "Баварию"
Крицюк достиг договоренности с "Бешикташем" 3
"Урал" и "Тамбов" назвали стартовые составы
На Троекуровском кладбище в Москве установили памятник Черенкову 2
Рыбус: "Краснодар" получил три очка, но не вышел на поле. У нас была агрессия
"Молодец, все правильно сделал". Семин - о Гончаренко
Источник: Баринов входит в сферу интересов "Байера" 1
Радимов - о возможном назначении Талалаева в "Крылья": понятно, что он кинет и их! Предавший раз - обязательно предаст ещё 2
Сборная России: "Сельта" уже не забудет Смолова
Смолов забил "Барселоне", но партнеры и журналисты его ругают. В чем дело? 5
Павлюченко - о Смолове: теперь можно заканчивать карьеру. Больше никому не надо забивать 3
Гончаренко вернулся в ЦСКА. Не поздно ли? 1
Почеттино может принять "Бенфику"
Геркус - о Смолове: это крутое спортивное достижение, это пример веры в себя 3
Пономарев - о возвращении Гончаренко в ЦСКА: боже, какая глупость! 3
Федун выделил на памятник Черенкову 9 млн рублей 7
Глушенков: забил в двух матчах кряду, но было бы намного лучше, если бы мы выиграли
Малкин отреагировал на гол Смолова "Барселоне"
Официально: Гончаренко остаётся в ЦСКА 23
Влашич: Овчинников очень нам нравится. Ждем ли Гончаренко? Не знаю, не могу ничего сказать 8
Божович покинет "Крылья Советов" сегодня 6
Появилось изображение формы "Челси" на будущий сезон с новым спонсором
Артур прибыл в Турин для медосмотра в "Ювентусе" (видео)
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Божович покинет "Крылья", его сменит Талалаев или Осинькин 3
Ковтун - об отмененном голе Соболева: решение принято, и обсуждать его нет смысла 2
Аршавин: "Спартак" вырвал бы победу с "Уфой", если бы не VAR 7
Марадишвили: мы могли забивать и побеждать. Со стороны "Динамо" не было неожиданных ходов
Глушенков - о "Спартаке": связь с тренерским штабом не поддерживаю
Все новости