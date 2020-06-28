После матча с "Зенитом" (0:4) Гончаренко уехал в Беларусь. Сообщалось, что специалист написал заявление об уходе из клуба.
В матче "Динамо" - ЦСКА командой руководил Сергей Овчинников. Сегодня ЦСКА сообщил, что Гончаренко возвращается в команду.
"Гончаренко молодец, он все правильно сделал. В ЦСКА приняли грамотное и хорошее решение. Нужно адекватно довести сезон до конца", - цитирует Семина Metaratings.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 37 очков.
"Молодец, все правильно сделал". Семин - о Гончаренко
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о решении Виктора Гончаренко вернуться в ЦСКА.
Фото: ТАСС
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