Как сообщает СЭ, бело-голубые продолжают находиться на карантине после выявленных случаев коронавируса в клубе.
Специальное разрешение регионального ведомства покинуть базу изолированной группой касалось только матча с ЦСКА. Для игры с "Сочи" в рамках 25-го тура РПЛ "Динамо" вновь придется запрашивать разрешение, чтобы задействовать игроков основы.
Ранее COVID-19 был диагностирован у Каборе, Шиманьски и Н'жи. Футболисты изолированы и проходят лечение.
СМИ: Роспотребнадзор разрешил "Динамо" сыграть с ЦСКА, но команда все еще остается на карантине
Московское "Динамо" получило от местного Роспотребнадзора разрешение выдвинуть основной состав на одну игру с ЦСКА.
Фото: РИА Новости
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