- У нас все тесты отрицательные. Со здоровьем все хорошо. Все игроки здоровы и с хорошим настроение. Будем играть и пытаться добывать очки. Козыри? Здесь козырь один - кто больше захочет, тот и выиграет, наверное, - сказал Шипчев в эфире Матч ТВ.
Матч первого круга 19 октября между этими клубами закончился победой "Урала" со счетом 2:1. Владимир Обухов ("Тамбов") открыл счет, но потом игроки екатеринбуржцев Владимир Ильин и Вараздат Ароян оформили два мяча за 3 минуты.
Игра уже началась. Наш сайт ведет текстовую трансляцию.
Тренер "Тамбова" Шипчев - о матче с "Уралом": кто больше захочет, тот и выиграет
Главный тренер "Тамбова" Тимур Шипшев поделился ожиданиями перед матчем с "Уралом" в рамках 24-го тура РПЛ.
Фото: Sportbox
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