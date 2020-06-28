Тренер "Тамбова" Шипчев - о матче с "Уралом": кто больше захочет, тот и выиграет

Главный тренер "Тамбова" Тимур Шипшев поделился ожиданиями перед матчем с "Уралом" в рамках 24-го тура РПЛ.

Фото: Sportbox