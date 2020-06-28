Об этом сообщает официальный сайт самарского клуба. Контракт с Талалаевым подписан на 2 года. К выполнению своих обязанностей тренер приступит завтра, 29 июня.
В штаб специалиста войдут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.
Ранее Талалаев тренировал нижегородскую "Волгу", "Тамбов", армянский "Пюник" и "Химки".
Официально: Талалаев возглавил "Крылья Советов"
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович отправлен в отставку, его сменил Андрей Талалаев.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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