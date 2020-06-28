Напомним, у шести футболистов "Ростова" 17 июня был выявлен коронавирус. Ростовчане незадолго до матча с "Арсеналом" узнали, что команда сможет сыграть основным составом.
- Сомневаюсь, что ростовчане не тренировались. Это раз. Даже уверен и знаю, что они тренировались. Это два. А третье - любая команда хочет забить в начале игры.
Мы предупреждали футболистов, об этом уже много было разговоров: в любой игре в первые 15-20 минут должны быть концентрация и полное внимание. Видимо, из раздевалки не вышли, - цитирует Черевченко СЭ со ссылкой на пресс-службу "Арсенала".
Встреча завершилась со счетом 2:1. Счет в матче на 1-й минуте открыл Павел Мамаев. На 17-й минуте Алексей Ионов удвоил преимущество. Гости ответили забитым мячом на 58-й минуте - отличился Евгений Луценко.
"Ростов" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. "Арсенал" с 28 баллами идет 9-м. Тульская команда потерпела четвертое поражение подряд.
Черевченко - о карантине "Ростова": я уверен, что они тренировались
Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко выразил уверенность, что "Ростов" проводил тренировки, несмотря на карантин.
Фото: ФК "Арсенал"
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