Тренер "Тамбова" Шипчев: ощущение, что VAR смотрят, когда нам нужно пенальти поставить

Главный тренер "Тамбова" Тимур Шипшев выразил эмоции после проигранного матча с "Уралом" в рамках 24-го тура РПЛ.

Фото: ФК "Тамбов"