- Нельзя сказать, что "Урал" нас переиграл, но и мы "Урал" не переиграли. Но почему-то мы вторую игру начинаем с пенальти. Такое ощущение, что VAR смотрят, когда нам нужно пенальти поставить.
Второй гол мы пропускаем - минуту лежит наш защитник, а игра почему-то не останавливается. Не хочется комментировать судейство, но, к сожалению, это факты. Обидное поражение в Уфе, обидное поражение здесь, - сказал Шипшев в видео YouTube-канала РПЛ.
Счет открыл Эрик Бикфалви на 20-й минуте встречи, реализовав пенальти, который был назначен после попадания мяча в руку игрока "Тамбова". Арбитр указал на точку после того, как лично посмотрел видеоповтор эпизода с помощью системы VAR.
Во втором тайме гостям удалось сравнять счет усилиями Михаила Костюкова на 68-й минуте. Однако уже спустя 2 минуты Бикфалви оформил дубль и вывел "Урал" вперед и установил итоговый счет встречи.
Таким образом, екатеринбургский клуб поднялся на 10-е место в турнирной таблице. "Тамбов" расположился на 13-й строчке.
Тренер "Тамбова" Шипчев: ощущение, что VAR смотрят, когда нам нужно пенальти поставить
Главный тренер "Тамбова" Тимур Шипшев выразил эмоции после проигранного матча с "Уралом" в рамках 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Тамбов"
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