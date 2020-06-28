Парфенов - о победе над "Тамбовом": хотели реабилитироваться за поражение от "Рубина"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал итоги победного матча с "Тамбовом".
Фото: РИА Новости
Екатеринбургская команда оказалась сильнее со счетом 2:1.

- Ожидаемо сложный матч, рядом находимся, плюс давление и нервозность присутствовала. Просто пропустили мяч, пришлось титаническими усилиями добиваться победы. Хочу поблагодарить ребят, они проявили характер.

За 8 дней это третий матч. Каждый при этом решающий. Сегодня хотели реабилитироваться за поражение от "Рубина", - сказал Парфенов в эфире Матч ТВ.

Счет открыл Эрик Бикфалви на 20-й минуте встречи, реализовав пенальти, который был назначен после попадания мяча в руку игрока "Тамбова". Во втором тайме гостям удалось сравнять счет усилиями Михаила Костюкова на 68-й минуте. Однако уже спустя 2 минуты Бикфалви оформил дубль и вывел "Урал" вперед и установил итоговый счет встречи.

Таким образом, екатеринбургский клуб поднялся на 10-е место в турнирной таблице. "Тамбов" расположился на 13-й строчке.


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Теги: Парфенов Урал Тамбов
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