Бикфалви был признан лучшим игроком встречи. Футболист забил два гола, но в конце поединка получил красную карточку.
"Благодарю тех, кто дал мне этот приз. Самое главное было победить и взять три очка. Что касается моего удаления, то немного подустал, потерял концентрацию. Но мне кажется, что не будет проблем с тем, чтобы меня заменить в следующей игре, у Бавина это хорошо получилось во встрече с "Шинником", он забил", - сказал Бикфалви в эфире "Матч Премьер".
"Урал" набрал 28 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице.
Бикфалви: самое главное было победить и взять три очка
Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви прокомментировал итоги матча 24-го тура чемпионата России с "Тамбовом".
Фото: © РИА Новости
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