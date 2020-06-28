"Не знаю, будем ли мы играть в Оренбурге или нет. Завтра-послезавтра все решится, к игре мы готовимся, самолет у нас заказан", - цитирует Иванова ТАСС.
Матч между "Оренбургом" и "Уралом" должен пройти 1 июля. Ранее "Оренбург" не смог сыграть с "Краснодаром" из-за того, что несколько футболистов заразились коронавирусом.
В "Оренбурге" ранее допустили, что техническое поражение команде может быть засчитано и в матче с "Уралом".
"Урал" продолжит готовиться к матчу против "Оренбурга" в плановом режиме
Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что команда будет готовиться к матчу 25-го тура чемпионата России с "Оренбургом" в плановом режиме.
Фото: Матч ТВ
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