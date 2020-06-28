"Урал" продолжит готовиться к матчу против "Оренбурга" в плановом режиме

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что команда будет готовиться к матчу 25-го тура чемпионата России с "Оренбургом" в плановом режиме.

Фото: Матч ТВ