Нападающий отметился дубль. "Урал" победил со счетом 2:1. В конце матча Бикфалви получил красную карточку.
"Эрик не заслуживал первую желтую карточку. Может, вторая и была справедлива. Получилось, что за несколько секунд он получил два предупреждения и был удален. Эрик — герой матча. Мне кажется, неправильно было удалять его", - цитирует Иванова "Р-Спорт".
"Урал" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Тамбов" идет на 13-й строчке.
Феерия Бикфалви против "Тамбова": забил два, принес победу и за минуту схватил две карточки
Григорий Иванов: Бикфалви - герой матча. Мне кажется, неправильно было удалять его
Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов прокомментировал удаление форварда Бикфалви в матче 24-го тура чемпионата России с "Тамбовом".
Фото: © РИА Новости
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