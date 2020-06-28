Напомним, что гол, забитый Александром Соболевым, был не засчитан по причине офсайда у защитника Жиго, который мешал Беленову отразить удар.
"В целом мы можем быть удовлетворены результатом. Не могу сказать, что наша команда дала "Спартаку" создать много моментов у своих ворот, а гол был отменён совершенно правильно.
Красно-белые — серьёзный раздражитель для "Уфы", поэтому довольны, что в итоге набрали в этом сезоне в играх с ними четыре очка", - приводят "Известия" слова Газизова.
"Уфа" занимает восьмую строчку после 24 туров, "Спартак" - шестой.
"Спартак" - серьёзный раздражитель для "Уфы". Газизов считает, что гол Соболева был отменён верно
Генеральный директор башкирской команды Шамиль Газизов прокомментировал ничью в матче 24-го тура против "Спартака" (0:0).
Фото: ФК "Уфа"
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