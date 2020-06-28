"Зенит" продлит контракт с Михаилом Кержаковым

Петербургский клуб и вратарь Михаил Кержаков продолжат сотрудничество.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает Metaratings, стороны уже согласовали новый договор, рассчитанный до лета 2021 года.

Михаил Кержаков в текущем сезоне провел 14 матчей за "Зенит" во всех турнирах, 4 из них отстоял на ноль.

Петербургская команда занимает лидирующую строчку таблицы РПЛ, опережая идущий следом "Локомотив" на 9 очков. У "Зенита" 56 баллов.


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Теги: Кержаков М Зенит
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