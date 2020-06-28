- Сначала у меня были варианты со "Спартаком", а затем спустя несколько лет еще с "Локомотивом". Но все время в последние минуты что-то шло не так, и сделки срывались. Помню, еще и разговоры про "Динамо", - цитируют футболиста Известия.
Йосеф Бенаюн сказал, что помнит Валерия Карпина. По его словам, тренер хотел видеть его в "Спартаке" и активно общался с его агентом.
Также Бенаюн отметил, что был не против продолжить карьеру в России. Более того, экс-игрок "Ливерпуля" допустил, что в будущем может появиться в одном из клубов РПЛ в качестве спортивного директора.
Бенаюн: у меня были варианты со "Спартаком", "Локомотивом", но сделки срывались
Экс-хавбек "Ливерпуля" Йосеф Бенаюн рассказал, что мог продолжить карьеру в России.
Фото: Global Look Press
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