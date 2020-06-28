Как сообщает Bobsoccer, сумма измеряется сотнями тысяч евро и в разы больше прописанных сумм (по 10 млн рублей) в арендных договорах Артема Дзюбы и Олега Шатова. Напомним, эти футболисты во второй половине сезона 2017/18 уходили в аренду в "Арсенал" и "Краснодар" соответственно.
Александр Кокорин проведет консультации об участии в матче с руководством "Сочи". Не исключается, что он проведет беседу и с наставником "Зенита" Сергеем Семаком. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 8 июля.
Форвард провел в текущем сезоне 6 игр и забил 6 голов за "Сочи".
Источник: участие Кокорина в матче с "Зенитом" будет стоить сотни тысяч евро
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин, права на которого принадлежат "Зениту", сможет принять участие в матче против своей команды, если заплатит крупную сумму денег.
Фото: ФК "Зенит"
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