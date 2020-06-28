- Для меня немаловажный момент, что я приношу пользу команде. В принципе, для этого, я думаю, меня и взяли в клуб. Красивые финты, игра пяткой? Это не то, чтобы на публику. Просто так получается в некоторых ситуациях на поле. На уровне подсознания, наверное, так происходит.
Как встретили в городе? Невероятно доволен этим. Я прям получаю огромное удовольствие находясь в Ростове. Чувствую тепло и любовь болельщиков, как город живет футболом и нашей командой, - цитирует Мамаева официальный сайт ростовчан.
Осенью 2018 года Павел Мамаев и Александр Кокорин получили тюремные сроки за хулиганство и драки в центре Москвы. До мая они просидели в СИЗО, а после этого были отправлены в колонию общего режима ещё на полгода.
После выхода из тюрьмы Павел Мамаев присоединился к "Ростову". В текущем сезоне он провел на поле 2 матча и забил 2 гола. Контракт хавбека рассчитан на 2 года.
Ростовская команда находится на 4-м месте таблицы РПЛ, имея в активе 41 очко после 24-х туров.
Мамаев: я приношу пользу команде. Для этого меня и взяли в клуб
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев поделился мнением о своей игре за новую команду.
Фото: РИА Новости
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