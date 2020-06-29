Напомним, что ранее Кокорин выложил фото, на котором он не соблюдает дистанцию на дне рождения своего друга.
Ранее "Зенит" принял решение применить дисциплинарные и финансовые санкции к форварду Сердару Азмуну после того, как игрок сделал совместное фото с игроком "Крыльев" Сафаа Хади.
"Сочи" принял решение не наказывать игрока, сообщает Metaratings.
Александр Кокорин провел в текущем сезоне 6 игр и забил 6 голов за "Сочи".
"Сочи" не будет наказывать Кокорина за несоблюдение социальной дистанции
Поход нападающего "Сочи" Александра Кокорина на день рождения останется без последствий.
Фото: ФК "Сочи"
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