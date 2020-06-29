Напомним, что матч состоится в рамках 25-го тура, игра пройдёт завтра. Начало встречи - в 20:30 мск.
"Фаворит матча — команда Тедеско. Счет, думаю, будет 2:1, что-то около этого. ЦСКА готовился к матчу фактически без тренера. Только вот-вот Гончаренко вернулся. Этот фактор может отрицательно сказаться на команде", - приводит слова игрока Sport24.
Гончаренко подал в отставку и уехал в Белоруссию после поражения от "Зенита" (0:4) в рамках 23-го тура РПЛ. Перед игрой с "Динамо" тренер решил вернуться, руководство клуба позволило ему это сделать. Клуб объявил, что к матчу против бело-голубых команду готовил Овчинников из-за плохого самочувствия главного тренера.
ЦСКА занимает пятое место РПЛ после 24 туров, "Спартак" - шестой.
Билялетдинов: ЦСКА готовился к дерби фактически без тренера, фаворит "Спартак"
Бывший полузащитник "Спартака" Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от грядущего матча между ЦСКА и красно-белыми.
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
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