В РПЛ модель под названием Nike Flight будет использоваться с 1 июля, а с 1 августа все матчи чемпионата будут проходить с использованием этого мяча.
В разработке мяча Nike Flight принимали участие такие игроки, как Криштиану Роналду и американская футболистка Меган Рапино.
Представлен новый мяч, которым будут играть в РПЛ (фото)
Компания Nike представила новый мяч, который будет использоваться в чемпионатах Англии и России в следующем сезоне.
Фото: Nike
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