В "Оренбурге" не знают, какой состав выставлять на матч с "Уралом"

Представители "Оренбурга" не имеют точной информации по поводу игроков, которые смогут принять участие в матче 25-го тура РПЛ с "Уралом".

Фото: ФК "Оренбург"