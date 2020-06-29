В "Оренбурге" не знают, какой состав выставлять на матч с "Уралом"

Представители "Оренбурга" не имеют точной информации по поводу игроков, которые смогут принять участие в матче 25-го тура РПЛ с "Уралом".
Фото: ФК "Оренбург"
Как стало известно "СЭ", этот вопрос будет решен 30 июня в середине дня.

Игру предыдущего тура с "Краснодаром" оренбургская команда пропустила из-за вспышки коронавируса в клубе. Было заражено 6 футболистов и 2 члена персонала. "Оренбургу" засчитали техническое поражение 0:3.

Ранее сообщалось, что у клуба есть вероятность получить техническое поражение второй раз подряд.


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Теги: Оренбург Урал
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