Как стало известно "СЭ", этот вопрос будет решен 30 июня в середине дня.
Игру предыдущего тура с "Краснодаром" оренбургская команда пропустила из-за вспышки коронавируса в клубе. Было заражено 6 футболистов и 2 члена персонала. "Оренбургу" засчитали техническое поражение 0:3.
Ранее сообщалось, что у клуба есть вероятность получить техническое поражение второй раз подряд.
В "Оренбурге" не знают, какой состав выставлять на матч с "Уралом"
Представители "Оренбурга" не имеют точной информации по поводу игроков, которые смогут принять участие в матче 25-го тура РПЛ с "Уралом".
Фото: ФК "Оренбург"
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