Экс-жена Кержакова - об уходе мужа: так даже животные не делают

Бывшая жена экс-игрока "Зенита" Александра Кержакова Милана Тюльпанова поделилась историей расставания с футболистом.


- Из моей жизни ушел близкий мне человек - погиб папа. Через шесть дней у меня родился ребенок, а через месяц Саша ушел. Я не знаю, как можно прощать такое. Я не могу этого сделать, сколько бы ни пыталась. Мне кажется, что так даже животные не делают, - сказала девушка в видео YouTube-канала "Agata Muceniece".

Летом 2018 года Александр Кержаков и Милана Тюльпанова публично обвинили друг друга в рукоприкладстве, изменах, наркозависимости и начали бракоразводный процесс. Экс-футболист рассказывал, что его жена лечилась в реабилитационных клиниках. 23 апреля 2019-ого пара официально развелась.

Экс-жена футболиста периодически возвращается к теме своего несложившегося брака.


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Теги: Кержаков
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