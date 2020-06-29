- В настоящее время Уциев проходит углубленное обследование в клинике в Германии. С большой долей вероятности футболисту предстоит операция на паховые кольца, - написано на официальном сайте грозненцев.
В текущем сезоне российской Премьер-лиги Ризван Уциев провел 14 матчей и отдал 1 голевую передачу.
"Ахмат" находится на 14-м месте турнирной таблицы, в активе команды 24 очка.
Капитан "Ахмата" Уциев пропустит остаток сезона из-за травмы
Капитан "Ахмата" Ризван Уциев в скором времени перенесет операцию.
Фото: Global Look Press
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