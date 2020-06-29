По информации Metaratings, такое решение принял лично новый председатель совета директоров клуба Максим Орешкин, который был избран на эту должность после перехода большинства процентов акций ЦСКА под контроль ВЭБ.РФ.
Отметим, что в руководстве клуба многие негативно восприняли подобное решение, "навязанное сверху".
Официальный сайт ЦСКА вчера объявил о возвращении Виктора Гончаренко к исполнению своих обязанностей. Ранее стало известно, что после матча с "Зенитом" (0:4) тренер уехал в Беларусь и написал заявление об уходе.
Готовил ЦСКА к дерби с "Динамо" (0:0) и руководил командой в матче старший тренер армейцев Сергей Овчинников.
Виктор Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года. Недавно он подписал новый контракт с клубом.
Завтра армейцам предстоит дома сыграть со "Спартаком". Начало матча в 20.30 по мск.
Источник: решение о возвращении Гончаренко в ЦСКА принимал не Гинер
Стали известны подробности возвращения главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в клуб.
Фото: СЭ
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