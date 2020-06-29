Однако затем итальянец заверил, что ошибся.
- Ой, подписался по ошибке. Сейчас отменю подписку. У меня нет такого в планах, - цитирует Карреру Sport24.
Массимо Каррера возглавил "Спартак" в 2016 году. При нем красно-белые одержали победу в чемпионате России впервые за 16 лет. Затем команда выиграла Суперкубок России.
Каррера был уволен с поста главного тренера "Спартака" в 2018 году, после того, как команда стала показывать невыразительные результаты.
Каррера подписался на фан-аккаунты ЦСКА в инстаграме
Бывший наставник "Спартака", а ныне главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера оформил подписки на инстаграм-аккаунты фан-движений ЦСКА.
Фото: Sport24
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