- В связи с нарушением правил внутреннего распорядка "Сочи" со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры, - цитирует генерального директора клуба Дмитрия Рубашко ТАСС.
Напомним, Александр Кокорин посетил вечеринку, посвященную дню рождения своего друга, и опубликовал оттуда фотографию, на которой не соблюдается социальная дистанция.
Ранее за такое же нарушение выговор от "Зенита" получил Сердар Азмун.
Кокорин провел в текущем сезоне 6 игр и забил 6 голов за "Сочи".
Кокорин получит наказание от "Сочи" за нарушение социальной дистанции
"Сочи" накажет нападающего команды Александра Кокорина за пренебрежение правилами социального дистанцирования.
Фото: инстаграм Кокорина
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