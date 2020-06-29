Бюро Исполкома РФС внесло изменения в Регламент

29 июня состоялось заседание Бюро Исполкома РФС.

Фото: РФС

- Были приняты следующие решения:



1. Внести изменение в Регламент "Возобновление тренировочного процесса и проведения матчей Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги и Кубка России по футболу сезона 2019-2020 гг.", исключив из текста указанного регламента пункт 3.2.3 следующего содержания:



"3.2.3. Команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее шестнадцати полевых игроков и двух вратарей".



2. Внести изменение в Дисциплинарный регламент РФС, временно, до особого решения Исполкома (Бюро Исполкома) РФС, исключив с даты принятия настоящего Постановления часть 2 статьи 86 указанного регламента:



"Повторная неявка Команды на матч одного Соревнования (за исключением Кубка России) по неуважительной причине в течение одного спортивного сезона – наказывается присуждением поражения, исключением из числа участников Соревнования и штрафом".



Также бюро получило обращение РПЛ о том, чтобы дополнить пункт 6.1. регламента Российской Премьер-Лиги формулировкой "внесение изменений в календарь Чемпионата согласовывается всеми участниками соответствующих матчей и утверждается исполкомом (бюро) РФС". Однако РФС считает, что уже существующая методика принятия решения не требует дополнительных корректировок, - сообщает официальный телеграм-канал РФС.