Сообщается, что в подписании футболиста также заинтересованы "Твенте", "Леганес" и "Халл Сити".
В рамках сезона 2019/2020 Еремеефф забил четыре гола и сделал два ассиста в 23 матчах второй Бундеслиги.
Transfermarkt оценивает игрока сборной Швеции в 650 тысяч евро.
Источник: Kicker.de
Источник: "Ростов" заинтересован в нападающем "Динамо" Дрезден
По сообщениям СМИ, "Ростов" планирует усилиться форвардом дрезденского "Динамо" Александром Еремеефф.
Фото: ФК "Динамо" Дрезден
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