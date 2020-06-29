Источник: "Ростов" заинтересован в нападающем "Динамо" Дрезден

По сообщениям СМИ, " Ростов " планирует усилиться форвардом дрезденского " Динамо " Александром Еремеефф.

Фото: ФК "Динамо" Дрезден

Сообщается, что в подписании футболиста также заинтересованы "Твенте", "Леганес" и "Халл Сити".



В рамках сезона 2019/2020 Еремеефф забил четыре гола и сделал два ассиста в 23 матчах второй Бундеслиги.



Transfermarkt оценивает игрока сборной Швеции в 650 тысяч евро.



Источник: Kicker.de