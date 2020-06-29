Об этом рассказал агент специалиста Д’Амико.
"Массимо продлил контракт с АЕКом еще на год — до лета 2021 года", - приводит слова агента Sport24.
На данный момент АЕК под руководством итальянца идёт на третьем месте чемпионата Греции и вышел в финал Кубка страны.
Напомним, что "Спартак" Каррера возглавлял в 2016 - 2018 годах. Вместе с красно-белыми итальянец стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок.
Источник: Каррера продлил контракт с АЕК
Стало известно, что экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера подписал новое соглашение с греческим клубом АЕК.
Фото: inaek.com
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