Такое решение принял РФС. Ранее "Зенит" объявил, что также накажет футболиста.
Ранее хавбек "Крыльев Советов" Сафаа Хади выложил совместное фото с Азмуном в свой Instagram, на котором футболисты не соблюдают социальную дистанцию. Выяснилось, что футболисты гуляли вместе по ночному Петербургу.
В текущем сезоне РПЛ Азмун провёл 23 матча за питерцев, забил десять голов и сделал шесть результативных передач.
Азмун оштрафован на 40 тысяч рублей за нарушение правил в условиях пандемии
Нападающего "Зенита" Сердара Азмуна оштрафуют на 40 тысяч рублей за фото с игроком "Крыльев".
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