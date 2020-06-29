"У ЦСКА будет единственный шанс победить, если он будет играть от обороны. Контратаки армейцев могут стать проблемой для "Спартака". На мой взгляд, это явная тактика для красно-синих", - приводит слова бывшего футболиста RT.
Также Булатов отметил, что команда Тедеско не сильна в позиционной игре, именно поэтому армейцы смогут противостоять сопернику, действуя от обороны.
ЦСКА после 24 туров занимает пятую строчку таблицы, "Спартак" - шестой.
Напомним, что матч состоится сегодня. Начало игры - в 20:30 мск.
Бывший игрок "Спартака" Булатов назвал единственный шанс ЦСКА в дерби
Экс-игрок "Спартака" Виктор Булатов считает, что команда Гончаренко сможет победить только благодаря контратакам.
Фото: ФК "Спартак"
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