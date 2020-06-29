Напомним, что ЦСКА ещё ни разу не побеждал в этом году. После возобновления сезона москвичи были разгромлены "Зенитом" (0:4) и сыграли вничью с "Динамо" (0:0).
"Если бы дерби состоялось полгода или год назад, я бы, скорее всего, назвал армейцев. Все мы видим, что сейчас творится с ЦСКА. Можно говорить о некотором кризисе красно-синих.
Считаю, все наладится, разберутся в клубе в своих проблемах. Одно время говорили: нам нужен сильный "Спартак". А сегодня я готов перефразировать: нам нужен сильный ЦСКА", - приводит слова Титова "СЭ".
Титов отметил, что не видит смысла "гадать" насчёт ситуации Гончаренко, поскольку официально свой пост тренер не покидал. Напомним, после поражения от "Зенита" наставник ЦСКА уехал в Белоруссию, готовил команду к "Динамо" Сергей Овчинников. Сообщалось, что специалист подал в отставку, но сумел договориться с руководством о продолжении сотрудничества.
ЦСКА после 24 туров занимает пятую строчку таблицы чемпионата России, "Спартак" остаётся шестым.
Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится сегодня, 30 июня на "ВЭБ Арене". Начало игры - в 20:30 мск.
Титов: нам нужен сильный ЦСКА
Бывший полузащитник и тренер "Спартака" Егор Титов прокомментировал состояние ЦСКА перед дерби с красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"
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