"Управление Роспотребнадзора Московской области дало разрешение "Динамо" на проведение выездного матча против "Сочи". В игре смогут принять участие футболисты, которые сдали 10 отрицательных тестов с 21 по 29 июня", - сообщает РПЛ в своём телеграм-канале.
"Результаты всех вчерашних тестов на наличие коронавирусной инфекции - отрицательные", - сообщила пресс-служба "Динамо".
Ранее в составе московской команды было зафиксировано три заражения коронавирусом среди футболистов. Матч 23 тура "Краснодар" - "Динамо" был перенесён на 19 июля.
"Динамо" получило разрешение на проведение матча с "Сочи" основным составом
Бело-голубые смогут сыграть в 25 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо"
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