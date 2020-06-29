"ЦСКА будет трудно назвать фаворитом в связи с тем, что сейчас происходит внутри армейской команды. Они невыразительно провели первые два матча после пандемии. На данный момент "Спартак" выглядит более интересно", - приводит слова Галямина RT.
Матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится сегодня в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Начало встречи запланировано на 20:30 мск.
"Спартак" после 24 туров занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Армейский клуб идет на 5-й строчке с 37 баллами.
Гончаренко против нерукопожатного Тедеско, "Краснодар" наконец-то сыграет в футбол. Превью 25-го тура
Гончаренко: к "Спартаку" у нас особенный подход
Галямин: "Спартак" выглядит более интересно, чем ЦСКА
Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Галямин, являющийся воспитанником "Спартака", высказался о предстоящем матче команд в рамках 25-го тура чемпионата России.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!