"Если ЦСКА сегодня проиграет, Гончаренко должен будет окончательно уйти? Ну, это уже ромашка какая-то получается. Сегодня — здесь, завтра — нет. Разумно будет, если Гончаренко уже доработает до конца сезона", - цитирует Широкова Sport24.
Широков, выступавший и за "Спартак", и за ЦСКА считает, что обе команды в предстоящем матче будут действовать от обороны. Он предположил, что ситуация в армейском клубе на фоне последних событий может сказаться на ЦСКА.
Матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня в Москве. Начало встречи - в 20:30 мск.
Подопечные Виктора Гончаренко в турнирной таблице занимают 5-е место, набрав в 24 турах 37 очков. "Спартак", у которого на пять баллов меньше, идет на 6-й строчке.
Широков: разумно будет, если Гончаренко доработает до конца сезона
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стоит доработать до конца сезона.
Фото: © РИА Новости
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