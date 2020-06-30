Источник: число заболевших коронавирусом в "Оренбурге" гораздо больше, чем 6 человек

По данным источника, количество зараженных в "Оренбурге" больше, чем 6 человек.

Фото: ФК "Оренбург"

"Число заболевших коронавирусом в "Оренбурге" гораздо больше, чем 6 человек.



При этом у Уроша Радаковича и Силла Мамаду пневмония.



При этом лично мне непонятно, почему "Оренбургу" засчитывают техническое поражение с учётом первой неявки на матч. Ведь только вторая и последующие неявки на игру согласно внесенным вчера РФС поправкам в регламентные нормы карается техническим поражением, снятием с соревнований и штрафом.



Также странным выглядит и заявление ФК "Оренбург" о том, что руководство оренбуржцев не хочет "ставить краснодарских коллег перед сложным выбором о переносе матча".



Дело в том, что переносить уже просто некуда!" - говорится в телеграм-канале "Честность - не порок".



Ранее матч 24-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Краснодаром" не состоялся по причине того, что шесть игроков оренбургского клуба заразились коронавирусом. Команда ушла на 14-дневный карантин. "Оренбургу" было засчитано технического поражение.