Сообщается, что Орешкин активно занимается вопросами развития клуба и улучшением его финансово-экономической составляющей. Решение по спортивным вопросам принимает руководство клуба.
Ранее сообщалось, что Виктор Гончаренко написал заявление об уходе из клуба. Позже в СМИ появилась информация, что лично Орешкин принял решение вернуть белорусского специалиста, а не президент клуба Евгений Гинер.
Напомним, после поражения от "Зенита" со счетом 0:4 Гончаренко уехал в Беларусь. Позже он вернулся в Москву и приступил к обязанностям.
Сегодня ЦСКА в рамках 25-го тура чемпионата России примет "Спартак". Встреча начнется в 20:30 мск.
Sport24
Председатель совета директоров ЦСКА Орешкин не вмешивался в процесс принятия решения по Гончаренко
Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин не принимал участия в процессе принятия решения по главному тренеру команды Виктору Гончаренко.
Фото: СЭ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!