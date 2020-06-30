"К этому матчу "Спартак" подходит фаворитом. Это чувство не пугает, другое дело, красно-белые не должны думать, что из-за передряг в ЦСКА они добьются лёгкой победы.
Даже если брать скамейку — "Спартак" сильнее. Если что-то у ЦСКА произойдёт с Влашичем или Фернандесом — некем заменить. А у "Спартака" есть усиление в линию атаки, в центр, защитники есть, которые не косячат", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Также Мостовой отметил, что игра наверняка будет обоюдно жёсткая. По мнению бывшего футболиста, проблемы ЦСКА идут сплошной цепочкой, однако она может прерваться в любой момент.
Отметим, что после 24 туров ЦСКА находится на пятой строчке, "Спартак" расположился на позицию ниже.
Дерби состоится сегодня, 30 июня на стадионе "ВЭБ Арена". Начало встречи - в 20:30 мск.
Мостовой: даже если брать скамейку — "Спартак" сильнее ЦСКА
Бывший игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от грядущего дерби между ЦСКА и красно-белыми.
Фото: sportbox
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