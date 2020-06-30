Отметим, что ранее Селюк обвинял Гончаренко в расизме, поскольку тренер делает выбор на поле в пользу Вадима Карпова, а не клиента Селюка Седрика Гогуа.
"Гончаренко – конфликтный человек, поэтому ему хорошо работается с детишками, которые смотрят на него с открытым ртом. Но с людьми, которые знают, возможно, больше, чем он, ему сложно. Он до сих пор бегает и жалуется в клуб на Гогуа. Хотя, если ты главный тренер и у тебя есть яйца, то не лучше решить вопрос самому?
Ты же падаешь перед глазами футболистов. Чего ты жалуешься руководству клуба, мол, проведите с ним беседу. Что это за клоунада, ты тренер или говно?" - приводит слова Селюка Sport24.
Ранее ЦСКА публично отвечал Селюку, заявив, что большинство не интересует мнение этого человека по футбольным вопросам.
Напомним, что Виктор Гончаренко не готовил команду к матчу против "Динамо" (0:0). Клуб заявил, что причиной этому стали проблемы со здоровьем, однако журналисты сообщали, что Гончаренко был намерен подать в отставку после поражения от "Зенита" (0:4).
Сегодня ЦСКА сыграет против "Спартака" в рамках 25 тура чемпионата России. Матч начнётся в 20:30 мск.
"Ты тренер или говно?" Селюк вновь обратился к Гончаренко
Футбольный агент Дмитрий Селюк в очередной раз раскритиковал главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
Фото: ПФК ЦСКА
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