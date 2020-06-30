"В отношении этих людей проводятся профилактические мероприятия", - приводит "РБК" слова источника в московской полиции.
Также издание приводит слова болельщиков красно-белых, которые ожидают задержаний, но не знают, когда именно они начнутся - перед стадионом или ранее.
Матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня в 20:30 мск.
Ранее в отношении болельщиков "Спартака", провожавших команду в Тулу на матч 23 тура РПЛ, было заведено уголовное дело. Впоследствии задержания были продолжены.
Болельщики "Спартака" ожидают новые задержания перед дерби
Полиция Москвы планирует провести задержания фанатов перед игрой 25 тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак".
Фото: GLP
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