Промсвязьбанк опроверг информацию, что компания станет спонсором "Химок"

В пресс-службе банка заявили, что информация о сотрудничестве с клубом Московской области не соответствует действительности.Ранее сообщалось, что руководство "Химок" приняло решение всё-таки выступать в РПЛ, поскольку клуб нашёл спонсора. Сообщалось, что им станет Промсвязьбанк.Напомним, что ФК "Химки", добившийся повышения по итогам досрочно завершённого сезона ФНЛ, был не намерен выступать в РПЛ из-за проблем с финансированием.